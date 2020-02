بالفيديو.. “فيرناندينيو” يُهنئ محرز بعيد ميلاده بطريقة مُختلفة

القائد الثاني للسيتيزن نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة قال فيها:”عيد ميلاد سعيد رياض محرز.. أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك”.

الغريب ان فيرناندينيو أرفق التغريدة بفيديو من حوار جمع بين قائد المنتخب الوطني والظهير الأيسر الفرنسي للفريق السماوي “بينجامين ميندي”.

الحوار عرف سقطة غير مقصودة لصاحب الرجل اليُسرى السحرية الذي أكد انذاك رحيل “فيرناندينيو” في نهاية الموسم الحالي بينما جدد الآخير عقده لموسم آخر.

Happy birthday @Mahrez22 I wish you all the best, 🙏🏾👏🏾🙌🏾👌🏾@benmendy23 👀 pic.twitter.com/qVmUxhmo7U

— Fernandinho (@fernandinho) February 21, 2020