بالفيديو.. فيروس  كورونا يطال أسرع رجل في العالم أوسين بولت

أعلن البطل العالمي الجامايكي أوسين بولت، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أجرى فحوصات أثبتت ايجابية حالته.

وكشف بولت، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “استفقت صباح اليوم، واكتشفت أن نتائجي كانت إيجابية، بعد أن أجريت فحوصات الكشف عن كورونا، بنية مغادرة جمايكا”.

وأضاف العداء الجمايكي: “اليوم أحاول أن أتحلى بمسؤولية أكبر، ولهذا سأبقى هنا في أمان، علما أنه لم تظهر علي أي علامة”.

وكان بولت، قد احتفل قبل أسبوع بعيد ميلاده الـ(34)، بحضور العديد الرياضيين، ونجوم كرة القدم، على غرار نجم السيتي رحيم سترلينغ، وبايرن ليفركوزن ليون بايلي.

يذكر أن أوسين بولت، يعد أسرع رجل في العالم، بتسجيله لأفضل توقيت في سباق 100 و200 متر في الأولمبياد، ونال الميدالية الأولمبية في 8 مناسبات.