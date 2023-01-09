بالفيديو.. فيرون يُشيد باطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي

آشاد الكونغولي، فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم بخطوة الجزائر التي قررت تسمية ملعب براقي باسم، نيلسون مانديلا.

حيث قال، أومبا، على هامش وصوله أمسية اليوم الإثنين إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

“تسمية ملعب براقي باسم الزعيم الراحل، نيلسون مانديلا، هو طريقة جيدة للاعتراف بما قدمه هذا الرجل للقارة السمراء”.

كما أضاف:”هذه الخطوة تُثبت أن الجزائر مُتعلقة جدا بإفريقيا وتؤكد التضامن بين الشعوب الإفريقية”.