بالفيديو.. فيصل المينيون يتصدر التوندونس بأغنية غير عادية

تصدر النجم الجزائري الشاب، فيصل رايسي، والمعروف فنيا بإسم “فيصل المينيون”، التوندونس الجزائري على موقع الفيديوهات اليوتيوب بجديده الفني.

وقدم المينيون، فيديو كليب أغنيته بطريقة جديدة، حيث حملت الدقائق الأولى منه مقاطع تمثيلية.

ووصل فيصل المينيون، ليلمس مشاعر جمهوره من خلال القصة الحزينة التي تناولها في الفيديو كليب.

هذا وتقترب الأغنية والتي تحمل عنوان “Ne T’en Va Pas”، من نصف مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

للتذكير، عرفت الأغاني الأخيرة للفنان الشاب، فيصل المينيون، نجاحا كبيرا وحصدت ملايين المشاهدات على موقع اليوتيوب، على غرار أغنية “مروة”، و”2 لوالا و2 توالا” و”منافقين”.