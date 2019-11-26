بالفيديو.. فيصل المينيون يطرح أغنية جديدة ويتصدر التوندونس

طرح الفنان الجزائري، فيصل الرايسي، والمعروف بـ”فيصل المينيون”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو الكليب عبر قناته بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحمل الأغنية إسم “مروة”، وتقترب من الـ200 ألف مشاهدة، بعد ساعات فقط من إطلاقها.

كما تصدرت الأغنية الجديدة لفيصل المينيون “التوندونس” في الجزائر، على موقع الفيديوهات اليوتيوب.