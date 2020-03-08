بالفيديو.. فيصل المينيون يغني للمرأة في يومها العالمي مع “باجيجا”

طرح النجم الجزائري الشاب، فيصل الرايسي والمعروف بـ”فيصل المينيون”، أغنية جديدة على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب، بمناسبة عيد المرأة.

وتحمل الأغنية الجديدة للمينيون، إسم “2 لوالا و2توالا”، وتتغنى كلماتها بالمرأة.

وشارك في الفيديو كليب والذي حمل لقطات عفوية للفنان مع جمهوره، الشاب الجزائري المشهور على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم “باجيجا”.

وتقترب الأغنية من الـ100 ألف مشاهدة، بعد حوالي الساعتين فقط من إطلاقها.

وعرفت الأغاني الأخيرة لفيصل المينيون، نجاحا كبيرا وحصدت مشاهدات بالملايين على موقع اليوتيوب، على غرار “منافقين”، و”مروة”، و”Hasta Mañana.