بالفيديو.. فيصل المينيون يغني “يا الدنيا” لكمال مسعودي بطريقة جديدة

طرح النجم الجزائري الشاب، فيصل الرايسي، والمعروف بـ”فيصل المينيون”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحمل الأغنية الجديدة لفيصل المينيون والتي جمعته مع الفنان المعروف بـ” artmasta”، عنوان “يا الدنيا”.

وتحتوي الأغنية على مقاطع من الأغنية الشعبية الجزائرية الشهيرة لكمال مسعودي “يا حسراه عليك يا الدنيا”.

وصورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في حي شعبي بالجزائر.

وكتب النجم الجزائري فيصل المينيون على صفحته بإنستغرام: “إن شاء الله عجبتكم الفكرة وربي يفرجها على كل مغبون”.

ونالت الأغنية إعجاب جمهور النجم الجزائري فيصل المينيون، والذي عرفت أغانيه الأخيرة نجاحا كبيرا وحصلت على الملايين من المشاهدات على موقع “اليوتيوب”.