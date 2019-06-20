بالفيديو.. فيغولي:”سنبلل القميص ونحارب لإرضاء الشعب”

أكد نجم المنتخب الوطني “سفيان فيغولي” أن الخضر سيُحاربون في مقابلة كينيا الأولى في الكان وسيبللون القميص.

وقال “فيغولي” قبل بداية الحصة التدريبية التي جرت أمسية اليوم الخميس بملعب “بترو سبورت”.

“عملنا جيدا من الناحية البدنية والتكتيكية خلال تربص قطر ولذلك نحن سعداء بذلك”.

“كينيا خصما صعب ولايوجد منافس سهل في كأس أمم إفريقيا خاصة أننا شاهدنا سقوط العديد من المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان في فخ النتائج السلبية خلال المباريات الودية الآخيرة”.

“نحن جاهزون لمباراة كينيا والأهم هو أن نبلل القميص ونحارب فوق أرضية الميدان لأن الأمر سيكون أشبه بمعركة ونريد أن نجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”.

“الأمور الجانبية مثل الأرضية والمناخ وكذا الكرات لاتهمنا لأنها على الجميع ونملك العديد من النجوم التي توجت هذا الموسم بالألقاب مع فرقها يُمكنها قيادة المنتخب للأعلى”.