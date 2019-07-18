بالفيديو.. فيغولي:”منذ مدة لم نملك مدرب مثل بلماضي في المنتخب”

أثنى النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” على مدربه جمال بلماضي مؤكدا أنه منح الفرصة للجميع وخلق التنافس بين اللاعبين.

وقال “فيغولي” في حوار مطول مع “بي إن سبورتس” اليوم الخميس.

“بدون المدرب جمال بلماضي لم نكن لنصل إلى نهائي الكان فهو الرجل الذي قام ببناء هذا المشروع منذ البداية”.

“لقد منح الفرصة للجميع وخلق التنافس الشريف بين اللاعبين ومن لم يؤمن بمشروع جمال بلماضي ليس متواجدا مع المنتخب اليوم”.

“نحن نلعب من أجله أيضا ومحظوظون بتواجد هذا المدرب معنا فهو من أعادني للخضر ومنح لي الفرصة من جديد لكنني أثبت له أنه يمكنه الإعتماد علي”.

“منذ مدة لم نملك مدرب مثل جمال بلماضي في المنتخب الوطني دون نسيان الطاقم الطبي الذي يعمل معنا طيلة 24 ساعة”.