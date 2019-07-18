بالفيديو.. فيغولي:”نحن نلعب من أجل العلم الوطني والشعب”

أكد النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” أنهم يدخلون الميدان من أجل تشريف الراية الوطنية وجعل الشعب الجزائري فخورا بهم.

وقال “فيغولي” في حوار خص به قناة “بي إن سبورتس” القطرية.

“عندما ندخل إلى أرضية الميدان نلعب من أجل العلم الوطني وكذا الشعب الجزائري ونضع العاطفة والأحاسيس جانبا”.

“عندما تنطلق المباراة نقدم كل ماعندنا وهو ماجعلنا نحقق النجاح لحد الآن في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019”.