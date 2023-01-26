بالفيديو.. فيغولي محرز وآخرون.. نجوم الخضر يدعمون المُنتخب المحلي لقهر كوت ديفوار

بعث نجوم المُنتخب الوطني الحاليين والسابقين برسائل دعم لعناصر المُنتخب الوطني للاعبين المحليين قبل مواجهة كوت ديفوار.

حيث نشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الخميس فيديو تحفيزي يحمل تصريحات لعدد كبير من نجوم الخضر.

كما اُرفق الفيديو الذي نُشر على حساب “الفاف” في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”كل الأمة الجزائرية تقف ورائكم.. هيا أيها المُحاربين”.

وقال، سفيان فيغولي خلال الفيديو:”يجب أن تلعبوا بالقلب، الأمر كله بأيديكم فوق أرضية الميدان، يجب أن تلعبوا بقتالية ورجولة كبيرتان”.

بينما قال رياض محرز:”إن شاء الله التتويج بالشان سيكون من نصيبكم، وتفرحوا كل الشعب الجزائري”.