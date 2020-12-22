بالفيديو.. فيغولي هداف ويقود غلطة ساراي للفوز أمام غوزتيبي

الرياضة
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بالفيديو.. فيغولي هداف ويقود غلطة ساراي للفوز أمام غوزتيبي
بقلم يونس رزيق

قاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريق غلطة ساراي التركي للفوز بـ3-1 أمام نادي غوزتيبي في إطار الجولة الـ14 من البطولة التركية.

وسجل غلطة ساراي كل من كيلينش في الدقيقة 4، و آردا توران لاعب برشلونة السابق في الدقيقة 12، فيما ختم الحصيلة الدولي الجزائري سفيان فيغولي في الدقيقة 62.
بينما وقع هدف غوزتيب لاعبه ايدوغدو في الدقيقة 14.

وبفضل هذا لفوز قفز غلطة سراي لصدارة البطولة ب26 نقطة مناصفة مع نادي ألانيا سبور


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