بالفيديو… فيغولي هدّاف ويقود “غلطة سراي” لصدارة الدوري التركي

نجح الدولي الجزائري لاعب غلطة سراي التركي سفيان فيغولي في قيادة ناديه للفوز على أنطاليا سبور في الدوري التركي بثلاثية لصفر.

وبصم اللاعب السابق لفالنسيا الإسباني على الهدف الثالث لناديه في الد38، ليقود ناديه لإحتلال صدارة الترتيب العام للدوري التركي بـ44 نقطة.

وشارك فيغولي في التوليفة الأساسية لهاته المباراة، قبل أن يترك مكانه لزميله أوزتيكين في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

يذكر أن صانع ألعاب الخضر نجح في فرض نفسه في التشكيلة التركية لناديه خصوصا بعد أن بصم على رابع هدف له هذا الموسم.