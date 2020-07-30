بالفيديو.. فيغولي ونجوم غلطة سراي يودعون زميلهم فيريرا

ودّع الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب غلطة ساي التركي، زميله البرازيلي مريانو فيريرا، الذي غادر الفريق نهاية هذا الموسم.

ونشر نادي غلطة سراي، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق، وجّه خلال سفيان فيغولي، عباراة الوداع، لزميله فيريرا، متمنيا له حظا موفقا في باقي مشواره.

وأشاد الدولي الجزائري، وزملائه في نادي غلطة سراي، عبر هذا الفيديو، بزميله البرازيلي، خاصىة من ناحية موهبته، وعطائه للفريق طيلة سنوات.

وتأتي مغادرة المدافع البرازيلي مريانو فيريرا (34 عاما)، لناي غلطة سراي، بعد حمله ألوان هذا الفريق منذ 2017، وتوج معه بـ4 ألقاب.