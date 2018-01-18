بالفيديو.. فيغولي يتألق ويقود غالاتاسراي لفوز كبير

قاد النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غالاتاسراي” التركي لفوز كبير بثلاثية دون رد اليوم الخميس في إياب الدور 16.

من منافسة كأس تركيا ضد المُضيف “بوكا سبور”، وقدم لاعبُ الخضر أداءا رائعا باصما على تمريرة حاسمة وهدف جميل.

حيث كان “سوسو” وراء الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 بعد أن وضع كرة على طبق لزميله “أوزتيكين”.

في حين سجل “فيغولي” الهدف الثالث في الدقيقة 53 بتصويبة قوية بعد أن وجد نفسه وجه لوجه مع حارس المحليين.

قبل أن يُغادر الميدان في الدقيقة 68 وبهذا الفوز تأهل فريق غالاتاسراي إلى الدور الثمن النهائي بعد فوزه ذهابا بثلاثية.