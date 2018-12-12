بالفيديو.. “فيغولي” يتسبب في بكاء مشجع “غلطة سراي”

لم يهضم أحد مشجعي “غلطة سراي” الخسارة التي مني بها فريقه في دوري الأبطال ضد “بورتو” بالرغم من التأهل لـ “الأوروبا ليغ”.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي مشجع غلطة سراي ذرف الدموع وبكى بحسرة بعد تضييع فيغولي لركلة جزاء (الثانية له في المباراة).

وسانده مختلف مشجعي الفريق وأكدوا له أن الابتسامة ستعود مجددا بعودة الفريق إلى الطريق الصحيح.

ويعيش نادي “غلطة سراي” وضعية صعبة مؤخرا بعد فشله في تحقيق النتائج الإيجابية، والجميع ينتظر الميركاتو الشتوي للقيام ببعض التغييرات.