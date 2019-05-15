بالفيديو.. “فيغولي” يحتفل بكأس تركيا رافعاً العلم الجزائري

عاشت تشكيلة نادي العاصمة التركية غلطة سراي، أجواء خيالية بين اللاعبين بعد تحقيقهم للقب كأس تركيا سهرة اليوم بثلاثية تاريخية.

ومن بينهم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الذي ظهر في قمة السعادة تحقيقه للقب جديد في ثاني موسم له فقط بتركيا.

ولم ينسى “سوسو” العلم الجزائري خلال الإحتفال الكبير وهو ما يثبت مرة أخرى مدى تعلق سفيان بالجزائر.

يشار إلى أن النجم السابق لنادي فالنسيا الإسباني ساهم في هذا التتويج بهدف قاتل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.