بالفيديو.. فيغولي يرد على إدارة ناديه بالتألق في الدوري الأوروبي

رد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” بقوة على إدارة ناديه “غلطة سراي” التركي التي تريد دفعه للرحيل خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

“سوسو” قاد فريقه غلطة سراي للتغلب على “سانت جونستون ” الأسكتلندي برباعية لهدفين في لقاء العودة من الدور التمهيدي لمنافسة كأس الدوري الأوروبي.

فيغولي شارك أساسيا وسجل الهدف الثالث في مواجهة اليوم في الدقيقة ال70 قبل أن يُستبدل في الدقيقة ال88.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 ليضرب غلطة سراي موعدا لنادي راندار الدنماركي في الدور القادم.