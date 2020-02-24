بالفيديو.. “فيغولي” يرفض الحماية ويصنع الحدث في “تركيا”

صنع النجم الجزائري “سفيان فيغولي” الحدث في داربي “إسطنبول” الذي جمع بين “غلطة سراي” و “فينربخشة” في الدوري المحلي.

وفي آخر ثواني المباراة قام المدرب “فاتح تيريم” بإخراج “سوسو” من المباراة وهو ما حدث أين خرج “فيغولي” من أقرب نقطة من الملعب.

لكن جماهير “فينربخشة” التي كانت غاضبة رشقته بقارورات المياه وغيرها حتى تدخل أحد مسيري غلطة سراي لحماية لكن “فيغولي” رفض ذلك وأكمل في نفس الطريق متحديا تلك الجماهير الغاضبة.

وعبرت جماهير “غلطة سراي” عن إعجابها بـ “الغرينتا” الكبيرة التي يتمتع بها “فيغولي” كما أن أكد أنه لا يهاب أي شيء في الملعب.