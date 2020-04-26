بالفيديو.. فيغولي يشارك في حملة توعية ضد كورونا

يواصل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، نجم نادي غلطة سراي التركي، مساهمته في التصدي لفيروس كورونا، بمشاركته في الحملات التحسيسية.

وظهر سفيان فيغولي، عبر مقطع فيديو على “تويتر”، في إعلان توعوي باللغة التركية، لتفادي عدوى كورونا.

ودعى نجم المنتخب الوطني، متابعيه من خلال هذا الإعلان التوعوي، للبقاء في بيوتهم، واحترام الحجر المنزلي.

وشارك سفيان فيغولي، في هذا الإعلان التوعوي ضد فيروس كورونا، العديد من الوجوه المعروفة من مختلف دول العالم.