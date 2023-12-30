بالفيديو.. فيغولي يصل سيدي موسى ويندمج في تربص الخضر

التحق الدولي الجزائري سفيان فيغولي بتربص المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى، ليصل بركب الملتحقين بتربص الخضر.

وكان في استقبال سفيان فيغولي المسؤولين عن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي تكفلوا بنقله إلى سيدي موسى، أين اندمج مباشرة في التدريبات المغلقة التي أقرها الناخب الوطني جمال بلماضي.

و من المنتظر، ان يصل الثنائي ياسر لعروسي وريان ايت نوري بالتربص غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، سيما وأن الثنائي نشط المباريات الرسمية اليوم من منافسة البريمرليغ رفقة فريقهما.

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