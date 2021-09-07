بالفيديو.. فيغولي يصل لهدفه الـ17 بقميص الخضر

إفتتح اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي باب التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله إسلام سليماني في المباراة التي تجمع الخضر بمنتخب بزوركينافاسو أمسية اليوم الثلاثاء بالملعب الكبير لمراكش في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

ووصل اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي لهدفه الـ17 بقميص الخضر بعد مشاركته في 3555 دقيقة منذ إنضمامه للمنتخب الوطني سنة 2012.

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