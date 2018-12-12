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بالفيديو.. “فيغولي” يصنع الحدث بمُراوغة عالمية!

الرياضة
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بالفيديو.. “فيغولي” يصنع الحدث بمُراوغة عالمية!
بقلم إسماعيل عشاش

صنع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، الحدث خلال المواجهة التي جمعت بين ناديه “غلطة سراي” و”بورتو” البرتغالي في رابطة الأبطال الأوروبية.

ولفت “سوسو” الأنظار بمُراوغة عالمية، عندما تجاوز مُدافعين من “التنانين” بسرعة وإتقان، ليُقدم بعدها تمريرة حامسة، ضيعها زميله “ديرديوك” بغرابة.

وعبّر المُتابعون عن إعجابهم بإنطلاقة الجناح الطائر، والذي أكد عودته لمُستواه، وهذا رغم الهزيمة الجديدة التي تعرض لها “السيم بوم”.

وقدّم نجم المنتخب الوطني، عرضا كبيرا سهرة أمس الأربعاء، مُتمكنا من تسجيل هدف بضربة جزاء، ومساهما في أغلب هجمات فريقه.


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