بالفيديو.. فيغولي يظهر مع “نسيبو” والأتراك ينتقدونه!

تعرض الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لإنتقادات العديد من جماهير ناديه غالاتاساراي، بسبب فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”.
وظهر “سوسو” رفقة أخ زوجته، وهو بصدد التوجه صوب أحد الدكاترة المُختصين في زراعة الشعر، بمدينة إسطنبول.
وأشارت جريدة “فناتيك“، بأن مُحبي الأسود إعتبروا بأن توقيت هذا الفيديو، غير مُناسب بالمرة بالنسبة لفريق يُحضر لرابطة الأبطال الأوروبية.
يُذكر بأن الجناح الطائر، يُحضر لمُلاقاة العملاق ريال مدريد، بعد غد الأربعاء، في لقاء حاسم بالنسبة له لزملائه.
وتُشير كل المُعطيات بأن “سوسو”، سيكتفي بمُلازمة مقاعد البدلاء، بإعتبار أن المدرب فاتح تيريم، غير راض عنه.
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Saç ekiminde bir Dünya markası olan @drserkanaygin’da kardeşime saç ektirdik. Tüm bu süreçte bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir ekip ve mükemmel bir klinik! Sonuçları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Mon beau-frère a fait sa greffe de cheveux au sein de la clinique mondialement connu @drserkanaygin Nous remercions toutes l'équipe qui a été parfaite à tout les niveaux et ceci à chaque étape de sa procédure. J'ai vraiment hâte de vous montrer ses résultats ! #backtohair #drserkanaygin #drserkanayginclinic #hairtransplant #sapphirefue #DHI #operation #beard #beardtransplant #hairtransplantinturkey #istanbul #turkey #hairinhatsoff #greffecapillaire #greffecheveux #greffedecheveux #implantcapillaire #implantscapillaire #greffeturquie #greffeistanbul #implants #cheveuxturquie #greffeFUE #greffeDHI
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