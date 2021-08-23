بالفيديو.. فيغولي يفتتح عداده في الدوري التركي

افتتح سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي عداده التهديفي في الدوري التركي الممتاز.

“سوسو” سجل هدف التعادل لفريقه غلطة سراي في الدقيقة ال30 من مواجهة الضيف هاتاي سبور لحساب الجولة الثانية.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لفيغولي هذا الموسم بعد هدفه الأول في منافسة كأس الدوري الأوروبي.