بالفيديو.. “فيغولي” يقود “غلطة سراي” للفوز بهدف رائع

قاد الجزائري سفيان فيغولي، ناديه غلطة سراي التركي للفوز على “هاتاي سبور” بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس تركيا.

وكان متوسط الميدان الجزائري وراء الهدف الثاني للعملاق التركي، في الدقيقة 90+2 بعد متابعته الناجحة للكرة قبل أن يسكنها الشباك.

ليؤكّد نجم المنتخب الوطني عودته القوية في مرحة الإياب، بعد تهميشه من طرف المدرب “فاتح تيريم” في بداية الموسم.