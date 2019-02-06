بالفيديو.. “فيغولي” يقود “غلطة سراي” للفوز بهدف رائع

الرياضة
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بالفيديو.. “فيغولي” يقود “غلطة سراي” للفوز بهدف رائع صورة من المباراة
بقلم وليد كويني

قاد الجزائري سفيان فيغولي، ناديه غلطة سراي التركي للفوز على “هاتاي سبور” بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي كأس تركيا.

وكان متوسط الميدان الجزائري وراء الهدف الثاني للعملاق التركي، في الدقيقة 90+2 بعد متابعته الناجحة للكرة قبل أن يسكنها الشباك.

ليؤكّد نجم المنتخب الوطني عودته القوية في مرحة الإياب، بعد تهميشه من طرف المدرب “فاتح تيريم” في بداية الموسم.


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