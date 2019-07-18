بالفيديو.. “فيغولي” يكشف سر التغلب على السنغال وتحقيق اللقب

تحدث النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” عن الأسلحة التي يُمكن من خلالها الفوز على السنغال والتتويج باللقب القاري.

وقال “فيغولي” في حوار خص به قناة “بي إن سبورتس” القطرية.

“صحيح أن المنتخب السنغالي هو منتخب مونديالي وكان من بين المرشحين للتتويج بالكان قبل إنطلاقتها لكن فوزنا عليهم في دور المجموعات من شأنه أن يُدخل الشك في نفوسهم”.

“مباراة النهائي مختلفة وستكون هناك معطيات آخرى لكن لدي ثقة في جمال بلماضي وطاقمه الفني الذين يعرفون كيفية دراسة المنافس جيدا في كل مرة”.

“لدينا كل الأسلحة للفوز عليهم ونحن اللاعبون علينا صُنع الفارق وتطبيق كل التعليمات”.