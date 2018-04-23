بالفيديو.. فيغولي يلعب تنس الطاولة على أنغام “L’Algérino”

ظهر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، وهو يستمتع بوقته، من خلال إظهار موهبته الجديدة بعيدا عن ميادين كرة القدم.

ونشر سفيان فيغولي، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يظهر فيه وهو يلعب تنس الطاولة، رفقة أحد الأطفال في بيته.

وظهر لاعب نادي غلطا سراي التركي، مستمتعا بوقته، وهو يرقص على أنغام أغنية “va bene” للمغني “L’Algérino”، بعيدا عن ضغط ملاعب كرة القدم.

يذكر أن الدولي الجزائري، يتجه للتتويج بلقب الدوري التركي، بالنظر لتصدر فريقه غلطا سراي، جدول الترتيب برصيد 63 نقطة.