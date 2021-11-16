بالفيديو.. فيغولي يمنح التقدم للخضر ويُسجل هدفه ال19

منح منذ قليل سفيان فيغولي التقدم للمُنتخب الوطني الجزائري في مواجهة الحسم أمام بوركينافاسو الجارية حاليا.

لاعب غلطة سراي التركي سجل هدفه في الدقيقة ال67 ليصل لهدفه ال19 بقميص المنتخب الوطني.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة ال37.

المواجهة تدخل لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.