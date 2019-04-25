بالفيديو.. “فيغولي” ينتفض ويقود “غلطة سراي” لنهائي كأس تركيا !!

تأهل أمسية اليوم الخميس فريق “غلطة سراي” لنهائي منافسة كأس تركيا على حساب “ملطية سبور”.

وذلك بعد الفوز في لقاء العودة من الدور النصف النهائي على الفريق المُضيف بخماسية كاملة لهدفين.

وسجل نجم الخضر “سفيان فيغولي” الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال39 قبل أن يُقدم تمريرة حاسمة لهنري أونياكورو في الدقيقة ال74.

وتلقى “سوسو” بطاقة صفراء في الدقيقة ال45 قبل أن يُستبدل من طرف المدرب “فاتح تيريم” في الدقيقة ال76.