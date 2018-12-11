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بالفيديو.. “فيغولي” يهز شباك “كاسياس” في الشوط الأول

الرياضة
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بالفيديو.. “فيغولي” يهز شباك “كاسياس” في الشوط الأول سفيان فيغولي
بقلم وليد كويني

قلص الدولي الجزائري سفيان فيغولي، النتيجة لناديه غلطة سراي التركي، في مواجهته الجارية أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم “التنانين” بهدفين في الدقائق 17 و42، قبل أن يقصل الجزائري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

وعرف اللقاء غياب الجزائري الآخر ياسين براهيمي عن التشكيلة الأساسية لبورتو في إنتظار إشراكه خلال الشوط الثاني.


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