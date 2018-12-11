بالفيديو.. “فيغولي” يهز شباك “كاسياس” في الشوط الأول

قلص الدولي الجزائري سفيان فيغولي، النتيجة لناديه غلطة سراي التركي، في مواجهته الجارية أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم “التنانين” بهدفين في الدقائق 17 و42، قبل أن يقصل الجزائري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.
وعرف اللقاء غياب الجزائري الآخر ياسين براهيمي عن التشكيلة الأساسية لبورتو في إنتظار إشراكه خلال الشوط الثاني.
BUUUUUUUUT de Sofiane #Feghouli dans les filets d'Iker Casillas sur Penalty #TeamDz #GSvFCP #UCL … @DZfoot pic.twitter.com/MUmIEdG7dx
— 🇩🇿KooraDzVideos🇩🇿 (@213footvideo) December 11, 2018
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