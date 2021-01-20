بالفيديو.. فيغولي يٌسجل هدفا رائعا مع غلطة سراي

سجل النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي أمسية اليوم الأربعاء هدفا رائعا مع فريقه غلطة سراي في الدوري التركي الممتاز.

هدف “سوسو” جاء بمناسبة لقاء فريقه ضد الضيف “دينيزلي سبور” لحساب الجولة ال20.

متوسط ميدان الخضر وقع الهدف الثاني لفريقه عند حلول الدقيقة ال17 بتسديدة رائعة.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأساسية الأولى لفيغولي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.