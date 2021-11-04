بالفيديو.. فيغولي يُسجل هدفا رائعا في الدوري الأوروبي

وقع النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” سهرة اليوم الخميس هدفا رائعا في منافسة الدوري الأوروبي.

“سوسو” منح التقدم لفريقه غلطة سراي التركي أمام الضيف لوكوموتيف موسكو الروسي في المواجهة الجارية حاليا.

لقاء الجولة ال4 من دور مجموعات اليوروبا ليغ سجل خلاله نجم الخضر الهدف الأول في الدقيقة ال43.