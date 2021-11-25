بالفيديو.. فيغولي يُسجل هدفا رائعا في مرمى مارسيليا

سجل سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” هدفا رائعا مع فريقه غلطة سراي.

“سوسو” سجل الهدف الثالث لفريقه في مواجهة الضيف “أولمبيك مارسيليا” التي انتهت ب4 مُقابل 2 لغلطة سراي.

مواجهة الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي عرفت تقديم فيغولي أيضا لتمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة ال12.

وجاء هدف فيغولي في الدقيقة ال64 قبل أن يُستبدل في الدقيقة ال82 من طرف مدربه فاتح تيريم.