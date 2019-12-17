بالفيديو.. فيغولي يُسجل ويُقدم تمريرة حاسمة مع غلطة سراي

بصم امسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” على تمريرة حاسمة مع فريقه “غلطة سراي”.

الآخير واجه المُضيف “توزلا سبورت” في لقاء العودة من الدور 32 لمنافسة كأس تركيا وفاز عليه برباعية كاملة دون رد ليتأهل للدور ال16.

“سوسو” كان وراء الهدف الثاني الذي سجله “راداميل فالكاو” في الدقيقة 16 بعد ان قدم له كرة حاسمة.

نجم الخضر عاد وسجل الهدف الثالث بطريقة جميلة في الدقيقة 45+1 وهو الهدف الثاني له على التوالي.

“فيغولي” شارك أساسيا قبل ان يُستبدل في الدقيقة 89.