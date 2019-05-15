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بالفيديو.. “فيغولي” يُهدي غلطة سراي كأس تركيا

الرياضة
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بالفيديو.. “فيغولي” يُهدي غلطة سراي كأس تركيا سفيان فيغولي
بقلم وليد كويني

قاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي ناديه “غلطة سراي” التركي لتحقيق لقب كأس تركيا على حساب نادي “آخيسار” بثلاثية لهدف.

وقلب العملاق التركي تأخره في النتيجة منذ الدقيقة 57 لفوز كبير خلال العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وكان فيغولي وراء هدف قاتل في الدقيقة 88، في وقت كان فيه التعادل سيد الموقف 1-1 ليمنح ناديه تقدما ذهبيا.

يحرز بذلك فيغولي ثالث لقب له بألوان غلطة سراي في ثاني موسم له على الأراضي التركية قادما من واست هام الإنجليزي.


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