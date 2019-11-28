بالفيديو.. فيلود:”نحن جاهزون للفوز على فيتا كلوب”

أكد المدرب الفرنسي لفريق “شبيبة القبائل” “هوبيرت فيلود” ان تشكيلته جاهزة للفوز على “فيتا كلوب” الكونغولي غدا الجمعة.

وقال “فيلود” في الندوة الصحفية التي انعقدت أمسية اليوم الخميس بملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو.

“لن نجد صعوبة في وضع التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة فيتا كلوب لأننا لانعاني من غيابات كثيرة ماعدا سوياد المعاقب ولاعب آخر مصاب”.

“المعنويات مرتفعة، عملنا بجد طيلة الأسبوع ونحن جاهزون للمباراة ونعلم أهمية المباراة الأولى في دور المجموعات من الناحية المعنوية”.

“سنعاين منافسنا فيتاكلوب عبر الفيديو وسنضع آخر الروتوشات من خلال الاجتماع التكتيكي المقرر غدا الجمعة قبل المباراة”.

“مباريات دوري الأبطال مختلفة عن مباريات البطولة لأن اللاعبون يُركزون بشكل أكبر في المباريات الكبيرة”.