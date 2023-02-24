بالفيديو.. قادري هدافا مع كورتريك البلجيكي

تمكّن الدولي الجزائري عبد القهار قادري من افتتاح باب التسجيل لفريقه كورتريك في الدقيقة 15 من المباراة التي جمعت بزولت فاريجيم.

كما قدّم عبد القهار قادري مباراة جيّدة على طول الخط، التي انتهت بالتعادل الايجابي بتسجيل ثلاثية في كل شبكة.

وجرت المباراة بملعب “إليندوس أرينا” ضمن الجولة 27 من منافسة البطولة البلجيكية.

يذكر. أن اللاعب السابق لفريق بارادو قد تألق بشكل لافت للإنتباه في المباراة الماضية امام اندرخلت في الجولة الماضية.

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