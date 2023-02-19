بالفيديو.. قادري يبصم على هدفا جميلا في الدوري البلجيكي

بصم الدولي الجزائري عبد القهار قادري من تسجيل هدفا شخصيا في مباراة اليوم بين فريقه كورتريه ونادي اندرخلت البلجيكي.

وسجّل عبد القهار قادري هدف التعادل في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بتسجيل هدفين في كل شبكة. ليعزّز الجزائري رصيده التهديفي.

كما تلقى قادري بطاقة صفراء في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وانتهت المباراة بتحقيق تعادلا مثيرا للثنائي قادري و بلال مسعودي أمام الدولي الجزائري اسلام سليماني الذي نشّط المباراة أساسيا هو الأخر .

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