بالفيديو..قادري يعود لأجواء التدريبات مع ناديه كورتري

نشر نادي كورتري البلجيكي، اليوم الأربعاء، فيديو للاعبه الدولي الجزائري عبدالقهار قادري، يشارك في تدريبات النادي بعد عودته من الإصابة.

وظهر اللاعب الجزائري قادري في تدريبات ناديه كورتري، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال تحضيرات ناديه الصيفية على مستوى الركبة.

كما كشف النادي البلجيكي أن قادري أكمل فترة التأهيل بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، وسيعود قريبا لأجواء المنافسة.