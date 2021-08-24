بالفيديو.. قادري يُشارك في أول حصة تدريبية مع كورتري

التحق أمس الإثنين اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري بناديه الجديد “كورتري” البلجيكي الذي انضم إليه من أتلتيك بارادو.

الحساب الرسمي لكورتري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تفاصيل اليوم الأول لقادري داخل أسوار ناديه الجديد.

متوسط ميدان “الباك” السابق خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا قبل أن يتجول قليلا في مرافق النادي البلجيكي.

قادري التقى بمدربه الجديد وكذا زملائه الجدد ليُشارك بعدها في أول حصة تدريبية مع كورتري وأعرب عن سعادته ببداية مغامرته الجديدة.