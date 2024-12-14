بالفيديو.. قادري يثير الهلع ويغادر الملعب على نقالة

تعرض صانع الألعاب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، اليوم السبت، لإصابة خطيرة، على مستوى الركبة، خلال مواجهة فريقه كورتري و دينر في إطار الجولة الـ18 من الدوري البلجيكي.

وخاض خريج مدرسة أتلتيك بارادو، عبد القهار قادري، أساسيا في هذه المواجهة، كامل أطوار هذه المواجهة التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة. وتعرض اللاعب لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في آخر أنفاس المواجهة، بعد إلتحام مع لاعب المنافس.

وسقط لاعب الخضر، قادري، بشكل سيء، وهو الأمر الذي تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الركبة، وتم إخراجه من الملعب بشكل مستعجل إلى المستشفى، حيث غادر اللاعب بواسطة نقالة وبإشراف طاقم طبي.

ومن المنتظر، أن تكشف إدارة النادي البلجيكي، عن مستجدات جديدة بخصوص الوضع الصحي للاعب، الذي من المؤكد أن يغيب لمدة طويلة عن الميادين.