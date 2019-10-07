بالفيديو.. قارب حراقة جزائريين يصل ألميريا ويثير ذهول الإسبان ويستنفر الأمن

صنعت لقطات مصورة تظهر لحظات وصول قارب “حراقة” جزائريين إلى السواحل الإسبانية، جدلا كبيرا وسط الرأي العام الإسباني.

وقد تحولت تلك الفيديو إلى حدث شغل الرأي العام الإسباني، وكان محل حديث الصحافة الإسبانية، التي راحت تقرع ناقوس الخطر.

وتظهر لقطات الفيديو قاربا مملوءا بشباب “حراقة”، مطلي باللون الأبيض، وهو يقترب من اليابسة، بسرعة.

بعد ذلك، شرع من كان على متن القارب في القفز منه، بشكل سريع، والجري نحو الشاطئ.

كما تُظهر اللقطات “الحراقة” وهم ينتشرون ويتفرقون في أنحاء مختلفة من الشاطئ، مسارعين لمغادرة الموقع بأقصى من يمكن من سرعة.

ووسط حالة من الذهول انتابت من كان بالشاطئ من الإسبان، ساد صمت مطبق وسطهم، فيما تعالت أصوات محرك القارب، ومعها أصوات الوافدين الجدد من “الحراقة”.

قارب.. محرك قوي وخزانين لدخول “الجنة”!

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية في تعاطيها مع الحدث، إن الحراقة كان عددهم 18 شخصا، كلهم ذكور.

وقد جرى تصوير مشاهد وصول “الحراقة” على مستوى شاطئ زابيلو، بضواحي ألميريا.

وأوضحت صحيفتا “لافان غوارديا” و”لافوز دي غاليسيا” إن الحادثة جرت على الساعة العاشرة والنصف من يوم أمس الأحد.

وقالت الصحيفتان إن الأمن الإسباني سارع إلى الشاطئ على متن 5 سيارات، فور إبلاغه بما حدث، وأوقف 12 “حراقا”.

أما بالنسبة لبقية “الحراقة” وعددهم ستة، فقد تمكنوا من الفرار، بعدما توغلوا داخل أزقة حي سكني قبالة الشاطئ.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن القارب الذي كان على متنه “الحراقة” الجزائريون، كان مزودا بمحرك بقوة 40 حصانا.

كما كان القارب مجهزا بخزاني وقود، سعة كل منهما 30 لترا.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن مصالح الأمن تمكنت أيضا من توقيف شخصين آخرين، يعتقد أنهما كان بالشاطئ لتنسيق وصول قارب “الحراقة”.