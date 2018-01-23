بالفيديو..قاسي السعيد: ” قميص المولودية كان مخصص لرئيس آنجي لو تمت الصفقة !

فند رئيس مولودية الجزائر “كمال قاسي السعيد” خبر تعرض فريقه لعقوبة من طرف الفيفا بسبب صورة ” بلايلي” بقميص المولودية.

وتحدث رئيس المولودية خلال تواجده بحفل قرعة دوري ثمن والربع نهائي لمنافسة كأس الجمهورية حول قضية بلايلي موضحا:

“صورة بلايلي عادية لأن اللاعب أحب فريق مولودية الجزائر، وإلتقط صورا بالقميص ولا يوجد أي مشكل”.

وأضاف: “واش من قانون في العالم يعاقب إنسان بسبب إلتقاطه صورا بقميص نادي؟”

“بلايلي لم يمضي ولا يمتلك أي عقد.. حب المولودية وتصور بالقميص ديالنا هذا أمر عادي”.

وإختتم حديثه قائلا: “قميص المولودية كان مخصص لرئيس “آنجي” “سعيد شعبان” كنا بصدد تقديمه له كهدية لو تمت الصفقة “.