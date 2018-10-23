بالفيديو.. قاسي السعيد يفتح النار على الرابطة الوطنية

فتح المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد النار على لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وقال قاسي السعيد في تصريحات صحفية:”اللاعبون تأثروا من الناحية المعنوية والجسدية بعد تعرضهم للإعتداء في البرج لكن الرابطة زادت الطين بلة بمعاقبة شعال”.

“لا ندري إن كان بإستطاعتنا لعب مقابلة الساورة بسبب كثرة المصابين.. قرار الرابطة لم أفهمه وكيف يُعاقب الضحية والمتهم بنفس العقوبة”.

وختم الرجل الأول في العميد:”إذا كان الإحتفال مع الأنصار في الجزائر ممنوع يقولونا”.