بالفيديو.. قاصر جزائري يفقد عينه بسبب الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات ضد مقتل نائل

فقد جليل جزائري الأصل، والذي يبلغ من العمر 15 عامًا، عينه اليمنى بعد طلقة LBD ليلة 1 إلى 2 جويلية. والتي تزامنت مع أعمال الشغب التي عرفتها فرنسا عقب مقتل المراهق الجزائري نائل على يد الشرطة الفرنسية.

في ليلة 1 إلى 2 جويلية، غادر جليل منزله، ليلتحق بصديق في بلدة تشيلي-مازارين في إيسون. في تلك الليلة، أصيب الشاب برصاص LBD وفقد عينه اليمنى.

وصرح جليل لقناة BFMTV “خرجت حوالي الساعة 9 مساءً للانضمام إلى صديق لي. لم أخرج من أجل أعمال الشغب، حتى أن والدي منعني من الخروج”.

وأضاف جليل “كنت أمام شخص أكبر سنًا منب، أشعل قذيفة هاون وبدأ في إطلاق النار على شاحنات CRS. ولحظتها أصبت برصاصة LBD في عيني اليمنى”.

وتابع عبد الجليل “استعدت وعيي، ركضت، نهضت، سمعت CRS خلفي يركض ورائي. كانوا يصرخون ‘توقف ، سأقتلك”.

وأضاف جليل “منذ تلك الليلة ينظر الناس إليّ وكأنني لم أعد بشرا، لم يعد الأمر كما كان من قبل. لقد تغير كل شيء”.

تمكنت BFMTV أيضًا من الحصول على نسخة من ضباط الشرطة. وفقًا لذلك ، كانت الوقائع ستحدث حوالي الساعة 1:20 صباحًا وكان جليل أحد المتظاهرين الذين أطلقوا قذائف الهاون.

وأكدت الشرطة إطلاق النار على LBD لكنها أوضحت أن الشاب هرب بعد ذلك قبل إلقاء القبض عليه.

وأوضحوا أنهم قدموا له الإسعافات الأولية قبل وصول رجال الحماية المدنية. بعد مغادرته المستشفى ، قدم جليل شكوى وأوكل التحقيق إلى IGPN.