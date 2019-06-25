بالفيديو.. قاضي التحقيق لسيدي امحمد يستمع مجددا لـ “البوشي”

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بالفيديو.. قاضي التحقيق لسيدي امحمد يستمع مجددا لـ “البوشي”
بقلم س.ل

غادر منذ لحظات كمال شيخص المعروف باسم “البوشي”، محكمة سيدي امحمد بعدما مثُل مرة أخرى أمام قاضي التحقيق للإستماع إليه في قضية “الكوكايين”.


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