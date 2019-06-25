بالفيديو.. قاضي التحقيق لسيدي امحمد يستمع مجددا لـ “البوشي”
غادر منذ لحظات كمال شيخص المعروف باسم “البوشي”، محكمة سيدي امحمد بعدما مثُل مرة أخرى أمام قاضي التحقيق للإستماع إليه في قضية “الكوكايين”.
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أقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، ببرج باجي مختار، 4 منقبين عن الذهب، وضبطت 3 مولدات كهربائية، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة…
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أودع ظهر اليوم رئيس بلدية بوسعادة السابق"ب.ع"، والأمين العام البلدية رفقة مدير أملاك الدولة وموظف ومستثمر الحبس الاحتياطي، بتهمة تزوير وثائق.
الإيداع جاء على خلفية تحقيقات…
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نظمت مصالح أمن عين الدفلى، ممثلة في أمن دائرة العطاف، حملة تحسيسية،في مجال السلامة المرورية للوقاية من حوادث السير.
وحسبما جاء في الصفحة الرسمية، للأمن الوطني،…
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