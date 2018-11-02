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بالفيديو.. قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس عاشوا الرعب ليلة الخميس !!

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس عاشوا الرعب ليلة الخميس !!
بقلم سميرة.ل

عاش قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس، ليلة رعب، بعدما غمرت المياة الحي، إثر الأمطار الغزيرة المتساقطة ليلة الخميس إلى الجمعة.


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