بالفيديو.. قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس عاشوا الرعب ليلة الخميس !!
عاش قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس، ليلة رعب، بعدما غمرت المياة الحي، إثر الأمطار الغزيرة المتساقطة ليلة الخميس إلى الجمعة.
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قضت، محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حق شخصين بعد متابعتهما بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في…
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عاش قاطنو حي 1700 مسكن ببومرداس، ليلة رعب، بعدما غمرت المياة الحي، إثر الأمطار الغزيرة المتساقطة ليلة الخميس إلى الجمعة.
https://www.youtube.com/watch?v=m8hDh3TP_hI
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تمكنت الحماية المدنية بالمدية، من إنقاذ 145 شخصا تعرضوا للإختناق بغاز أحادي الكربون منذ بداية السنة الجارية .
وحسبما أوضحته ذات المصالح، أنه تم تسجيل حالة…
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