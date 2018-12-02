بالفيديو.. قاعة الصلاة بالمسجد الأعظم.. “كما لم تراها من قبل”

بدأت تتضح ملامح ومعالم المسجد الأعظم شيئا فشيئا، الواقع على الواجهة البحرية للعاصمة، التي زادت من جماله ورونقه.

هذا الصرح الديني والثقافي يتربع على مساحة قدرها 25 هكتار تعلوه مئذنة تفوق 265 مترا علوا.

ومازاده جمال هو قاعة الصلاة، التي تعد القلب النابض للمسجد لما تحتويه من من زينة وزخرفة للسجاد الذي يفترش هذه القاعة.

تتربع على مساحة 20 ألف متر مربع مع بها قاعة للصلاة رجال ونساء، بالإضافة إلى قاعتي الوضوء لكلا الجنسيين.

ناهيك عن فضاء للإمام والقاعة الشرفية زد على ذلك قاعة إستقبال الشخصيات ومازاده جمالا تلك القبة المزخرة التي تعلو القاعة بقطر قدره 50 مترا وعلوا 70 مترا.