بالفيديو.. قبال يسجل هدفًا عالميًا ويقدم تمريرة حاسمة أمام ليون

سجل الدولي الجزائري إيلان قبال، هدفا عالميا في المباراة التي جمعت فريقه باريس أف سي بأولمبيك ليون، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة. ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في لقاء احتضنه ملعب جون بوين.

وجاء هدف قبال في الدقيقة السابعة والسبعين ليمنح باريس أف سي دفعة قوية في المواجهة. كما ساهم في التعادل المثير بتمريرة حاسمة.

وقدم قبال، أداء مميزا على المستويين الهجومي والدفاعي، تميز بسرعة العودة إلى التمركز عند فقدان الكرة ومساندة زملائه في المهام الدفاعية. إلى جانب رؤيته الجيدة للعب وتمريراته الدقيقة التي ساعدت فريقه على بناء الهجمات بسلاسة.

إيلان قبال، أكد مرة أخرى مكانته كأحد أقوى اللاعبين فنيًا في الدوري الفرنسي، بفضل قدرته على الموازنة بين المهارة واللعب الجماعي. إذ يعرف متى يراوغ ومتى يمرر، ويحرص دوما على إشراك زملائه في نسق اللعب من خلال توجيهاته المتواصلة على الميدان.

من جهته، قدم سمير شرقي، أداء قويا وثابتا طيلة أطوار اللقاء، وتألق في الجانب الدفاعي وساهم في الحد من خطورة هجوم أولمبيك ليون. ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في مباراة كانت ممتعة ومليئة بالندية.